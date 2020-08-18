Школьники Крыма с 1 сентября будут учиться в очной форме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Школы Крыма начнут новый учебный год в очном режиме, переход на дистанционное обучение из-за пандемии нового коронавируса не планируется, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Мы получаем большое количество обращений от обеспокоенных родителей о том, что якобы планируется введение дистанционного обучения. Однозначно заявляю - никаких планов по его введению нет. Крым идет на очное обучение. Все решения по вопросу дистанционного обучения могут быть приняты лишь по распоряжению федерального центра", - написал Аксенов.

Он сообщил, что Минобразования Крыма и Роспотребнадзор сейчас прорабатывают формат проведения линеек в школах на 1 сентября. "Еще один распространенный слух о том, что со второй половины сентября начнется "вторая волна" эпидемии, в связи с чем якобы планируется закрытие школ, бизнеса и так далее. Прошу на данные слухи не реагировать, ни о каком закрытии речи быть не может. Правительство предпринимает все меры, чтобы не допустить подобного исхода событий. Тем не менее, нужно помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности", - добавил Аксенов.

Министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик 4 августа на онлайн-заседании Совета министров республики сообщала, что школьные линейки в Крыму пройдут 1 сентября в очном режиме на открытом воздухе.

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 36 случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии в республике выявили 1 820 заразившихся. Выздоровели 1 245 человек, умерли - 23 человека.