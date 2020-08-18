Врачи рассказали о возможности повторного заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Наблюдения за различными инфекционными заболеваниями свидетельствуют о том, что возможности повторного заражения коронавирусом исключать нельзя. Однако данные, которые есть сейчас, говорят о том, что это маловероятно, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.
Ранее сообщалось, что у некоторых журналистов, которые сопровождали премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, тесты на коронавирус нового типа дали положительный результат. Один из них, вероятно, мог заразиться повторно. По его словам, он уже переболел COVID-19 в мае, однако тестирование, проведенное в минувшее воскресенье, снова показало наличие вируса.
"На сегодняшний день убедительных данных о повторном заболевании новой коронавирусной инфекцией нет. Сегодня этот вопрос обсуждается, мировое сообщество этот вопрос контролирует. Первое, о чем надо говорить – о том, что, возможно, сейчас мы увидим какие-то варианты заражения этим вирусом, но скорей всего другим вариантом вируса. Но это пока только в теории", – рассказала ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
По ее словам, прежде чем утверждать о повторном заражении коронавирусной инфекцией, в первую очередь нужно тщательно изучить, какие анализы сдавал пациент при первом и втором случае подозрения на наличие вируса, а также какое лечение проходил.
"Только на основании этих полных данных можно судить о том, повторное ли это заболевание. Если у человека были только иммуноглобулины класса G (IgG – устойчивый иммунитет к инфекции), а потом он вдруг заболел, и оказалось, что у него появились иммуноглобулины класса М (IgM – острая фаза течения инфекции) и выделяется вирус, тогда можно было бы говорить о том, что он заболел повторно. Такие исследования и наблюдения вряд ли проводили у заболевших", – пояснила Малинникова.
"Факт повторного заражения в данный момент еще изучается, исследуется, и полного понимания картины по поводу повторного заражения нет, даже единого мнения нет у ученых всего мира. Всемирная организация здравоохранения не признала повторного заражение коронавирусом как такового. Технически, любой инфекцией можно заболеть повторно, даже ветрянкой может человек заболеть повторно, только это очень маленький процент людей", – рассказал ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.
Иммунитета хватит на год
По словам Тимакова, у людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, сейчас достаточно устойчивый иммунитет. Поэтому, считает эксперт, вряд ли придется говорить о массовых случаях повторного заражения в ближайшие полгода. Однако врач не исключил таких случаев спустя год-два, когда этот иммунитет будет ослабляться.
"Заболеть теоретически повторно возможно – мы можем заболеть повторно через год-два, это никто не отменял. Чем отличается коронавирус от другой инфекции? Через год, если иммунитет будет снижаться, потому что средняя длительность напряженность иммунитета около двух лет на коронавирусную инфекцию (в данном случае эксперт имеет в виду инфекцию, вызванную не коронавирусом нового типа, а другими его родственниками, которые уже известны ученым, – прим. ТАСС), как показывает опыт, есть вероятность того, что люди будут заражаться коронавирусной инфекцией повторно. Тем более вирус останется у нас на все время, как грипп", – пояснил он.
При этом ученые не знают, как инфекция будет проходить при повторном заражении – легче или тяжелее. "Протекать заболевание будет в другой форме. Вопрос, в какой – в более серьезной или более слабой, потому что есть вирусы, когда повторное заражение вызывает более сильную реакцию организма со стороны иммунитета и могут возникать какие-то аутоиммунные осложнения. Вот этого мы еще не знаем, так как прошло очень мало времени", – рассказал Тимаков.
Если же говорить об информации в СМИ о повторных заражениях коронавирусом, такие ситуации могут быть связаны с тем, что человек не до конца выздоровел или анализ на определение наличия вируса был сделан неправильно, считают эксперты.
"Есть некоторые данные о так называемой реактивации заболевания. Это когда человек уже почти выздоровел, у него даже были отрицательные анализы ПЦР, а потом вновь у него появляется положительный результат ПЦР. Это говорит о том, что, возможно, просто анализ был взят либо некачественно, либо в момент забора анализа, там где взяли этот вирус, его просто не поймали. Такие случаи описаны, но это не считается повторным заболеванием. Это один и тот же вирус, просто течет заболевание волнообразно", – пояснила Малинникова.
Не забывайте от вакцинации
В связи с приближающимся эпидемическим сезоном и другими инфекционными заболеваниями, такими как грипп и ОРВИ, врачи призвали вакцинироваться, в том числе чтобы обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной инфекции. "Мы в сентябре входим в период эпидемического роста других ОРВИ, в том числе гриппа. Поэтому на сегодняшний день самое важное – как можно больше людей должно привиться от гриппа, чтобы не заболеть и гриппом, и коронавирусной инфекцией", – отметила Малинникова.
"Повторное заражение – явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека. Вакцины разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет. Поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", – рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Эксперты считают, что вакцина – это хороший способ поддерживать свой иммунитет к инфекциям на протяжении долгого времени. "Для этого и делается вакцинация, чтобы в следующие разы не было вот этих заболеваний и человек поддерживал иммунитет в напряженном состоянии длительно время", – заключил Тимаков.