Врачи рассказали о возможности повторного заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Наблюдения за различными инфекционными заболеваниями свидетельствуют о том, что возможности повторного заражения коронавирусом исключать нельзя. Однако данные, которые есть сейчас, говорят о том, что это маловероятно, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что у некоторых журналистов, которые сопровождали премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, тесты на коронавирус нового типа дали положительный результат. Один из них, вероятно, мог заразиться повторно. По его словам, он уже переболел COVID-19 в мае, однако тестирование, проведенное в минувшее воскресенье, снова показало наличие вируса.

"На сегодняшний день убедительных данных о повторном заболевании новой коронавирусной инфекцией нет. Сегодня этот вопрос обсуждается, мировое сообщество этот вопрос контролирует. Первое, о чем надо говорить – о том, что, возможно, сейчас мы увидим какие-то варианты заражения этим вирусом, но скорей всего другим вариантом вируса. Но это пока только в теории", – рассказала ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По ее словам, прежде чем утверждать о повторном заражении коронавирусной инфекцией, в первую очередь нужно тщательно изучить, какие анализы сдавал пациент при первом и втором случае подозрения на наличие вируса, а также какое лечение проходил.

"Только на основании этих полных данных можно судить о том, повторное ли это заболевание. Если у человека были только иммуноглобулины класса G (IgG – устойчивый иммунитет к инфекции), а потом он вдруг заболел, и оказалось, что у него появились иммуноглобулины класса М (IgM – острая фаза течения инфекции) и выделяется вирус, тогда можно было бы говорить о том, что он заболел повторно. Такие исследования и наблюдения вряд ли проводили у заболевших", – пояснила Малинникова.

"Факт повторного заражения в данный момент еще изучается, исследуется, и полного понимания картины по поводу повторного заражения нет, даже единого мнения нет у ученых всего мира. Всемирная организация здравоохранения не признала повторного заражение коронавирусом как такового. Технически, любой инфекцией можно заболеть повторно, даже ветрянкой может человек заболеть повторно, только это очень маленький процент людей", – рассказал ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

Иммунитета хватит на год

По словам Тимакова, у людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, сейчас достаточно устойчивый иммунитет. Поэтому, считает эксперт, вряд ли придется говорить о массовых случаях повторного заражения в ближайшие полгода. Однако врач не исключил таких случаев спустя год-два, когда этот иммунитет будет ослабляться.