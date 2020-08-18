В Петербурге сняли запрет на посещение детских домов и интернатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа/. ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, которое снимает запрет на посещение детских домов и интернатов, введенный из-за пандемии. Документ опубликован во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Снять с 19 августа 2020 запрет на допуск посетителей в учреждения социальной защиты населения стационарного типа (дома ребенка, детские дома, интернаты)", - говорится в постановлении.

Во вторник также в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщили, что в адрес аппарата поступают жалобы от жителей Петербурге других регионов - потенциальных родителей детей, находящихся в сиротских учреждениях Санкт-Петербурга. На сайте омбудсмена отмечается, что из-за режима изоляции даже при наличии у усыновителей необходимых документов они не могли встретиться с детьми. При этом установление контакта является обязательным условием для принятия решения о семейном устройстве ребенка. По данным аппарата, Митянина направила запросы в несколько федеральных ведомств с просьбой оказать содействие в урегулировании существующей проблемы.