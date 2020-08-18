В Кавказском заповеднике выпустят двух переднеазиатских леопардов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Двух переднеазиатских леопардов, самца Кодора и самку Лабу, выпустят в Кавказском заповеднике в четверг, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"20 августа на территории Кавказского заповедника (западный склон горы Ахцархва) будут выпущены два переднеазиатских леопарда, самец Кодор и самка Лаба. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества, которое стоит у истоков создания заповедного дела в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животные выращены в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский национальный парк) и успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе.

"Адаптация в природе - самая сложная часть программы реинтродукции. Горный массив выбран местом выпуска, так как здесь хищники будут обеспечены хорошей кормовой базой. Здесь жили и успешно охотились леопарды предыдущих выпусков", - поясняет пресс-служба.

Главным результатом программы должно стать появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции РАН, Института экологии горных территорий имени Асланби Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).