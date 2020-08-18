Несколько сотен туристов заблокированы на небольшом итальянском острове из-за коронавируса

РИМ, 18 августа. /ТАСС/. Более 450 человек - туристы и сотрудники курорта на острове Санто-Стефано, входящем в архипелаг Маддалена у северной оконечности Сардинии, оказались заблокированы после выявления коронавируса у одного из работников. Как сообщает во вторник газета Il Messaggero , всем находившимся на курорте было запрещено покидать остров до получения результатов теста.

Как уточняет новостной канал Rai News 24, двое туристов пытались сбежать и попасть в аэропорт Олбии (о. Сардиния), однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По словам мэра Маддалены Луки Монтеллы, местным властям удалось вовремя принять меры для недопущения распространения заражения. Ранее среди жителей архипелага был выявлен только один случай заражения. Инфицированный недавно вернулся с Ибицы, указывает Il Messaggero.

После распоряжения правительства Италии о закрытии ночных клубов и дискотек из-за недостаточного соблюдения в этих увеселительных заведениях мер по профилактике и недопущению распространения коронавируса, в итальянской прессе появилась целая серия статей об инфицированных диджеях и молодых участниках вечеринок. После двух месяцев достаточно стабильного уровня суточного прироста новых случаев заражения - около 200 - в последние две недели это число начало поступательно расти, вплоть до 629 15 августа. В понедельник суточный прирост составил 320 новых случаев, однако при этом было сделано на 40% меньше анализов. Как прогнозируется, уже к концу месяца суточный прирост новых случаев может достигнуть 1 тыс., а в сентябре - 1,5 тыс. Отмечается снижение среднего возраста заражающихся и увеличение молодых людей среди пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием.

Итальянские специалисты указывают, что до 40% новых заразившихся - это итальянцы, возвращающиеся с отдыха из-за границы. В связи с этим правительство и власти регионов постановили делать тест на коронавирус всем, кто возвращается из Испании, Греции, Мальты и Хорватии. Туризм из большинства стран, не входящих в зону Шенгена, запрещен, приезжающие граждане по уважительным причинам обязаны проходить двухнедельный карантин. Карантин распространяется также на прибывающих из Болгарии и Румынии. Въезд и выезд в 16 стран, включая Армению, Молдавию, Сербию, Бразилию, Бангладеш, временно запрещен. Не восстановлено регулярное авиасообщение со многими странами, включая Россию.

С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло почти 255 тыс., из которых более 35 тыс. умерли.