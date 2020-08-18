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В Севастополе создали портал для защиты данных горожан, подававших заявки на выплаты детям

Во время пандемии из городского бюджета на каждого ребенка в возрасте до 18 лет правительство Севастополя выплачивало по 3 тыс. рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя разработали и запустили специальный портал, который обеспечил защиту сведений о детях и родителях, подававших заявки на региональные выплаты во время пандемии коронавируса, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что во время пандемии из бюджета Севастополя на каждого проживающего в городе ребенка в возрасте до 18 лет правительство города выплачивало родителям по 3 тыс. рублей.

"Мы в короткое время разработали специальный портал, где принимали заявления в электронном виде. Стоял еще вопрос защиты персональных данных детей и родителей - и в очень короткое время собственный программный продукт разработали", - сказал Развожаев.

Он отметил, что ранее таких масштабных выплат в Севастополе не проводилось, и опыт для правительства города был новым - "для системы бюрократической это был серьезный стресс, который тяжело преодолевался". Сложности вызывало и то, что сами горожане не всегда корректно заполняли электронные заявки, некоторые вовсе не смогли сделать этого самостоятельно. Помощь заявителям оказали волонтеры штаба "Мы вместе" и специалисты департамента образования и науки Севастополя.

По его данным, всего с 22 апреля сделано 85 тыс. 956 выплат на общую сумму 257 млн 868 тыс. рублей.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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