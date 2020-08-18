Марки, посвященные Шерлоку Холмсу, поступили в продажу в Великобритании

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) выпустила во вторник в обращение серию из 10 высокотехнологичных марок, посвященных знаменитому литературному персонажу Шерлоку Холмсу, созданному писателем Артуром Конан Дойлем (1859-1930). На шести почтовых миниатюрах изображения таких известных актеров, как Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Аманда Аббингтон и Эндрю Скотт, которые исполнили роли знаковых персонажей сериала Би-би-си "Шерлок". В их числе друг помощник и биограф Шерлока Холмса доктор Ватсон, злодей профессор Мориарти, а также Майкрофт Холмс, старший брат легендарного сыщика.

Новые иллюстрации к произведениям Конан Дойла "Приключение оркестра Пестрого", "Союз рыжих", "Второе пятно" и "Пляшущие человечки" расположены еще на четырех марках серии.

"Мы отмечаем непреходящее увлечение самым известным в мире вымышленным детективом", - отметил представитель Royal Mail Филип Паркер. Как сказала продюсер "Шерлока" Сью Верчью, вместе с коллегами она "ужасно гордится сериалом о Шерлоке". "А теперь я до смешного взволнована этими почтовыми марками Королевской почты и хочу отправить всем своим друзьям открытки с ними", - добавила она.

Внучатый племянник Конан Дойла - Ричард Дойл уверен в том, что "эти очаровательные марки вдохновят к чтению оригинальных рассказов и романов", созданных писателем.

Ранее Royal Mail выпуском серии из 10 марок отметила создание 25-й ленты бондианы "Не время умирать" (No time to die). На них изображения знаменитых актеров в роли агента 007, а также лучших автомобилей из сериала.