В Петербурге начали проверку из-за смерти пациента, которого охрана не пустила в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Мариинская больница Санкт-Петербурга начала служебную проверку после смерти пациента учреждения, который якобы самовольно покинул больницу и не смог вернуться обратно. Об этом во вторник рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

Ранее в СМИ сообщили о жителе Петербурга, который поступил в эту больницу с травмой головы, но вышел из медучреждения в магазин, несмотря на запрет врачей. После этого мужчина якобы не смог попасть в обратно, так как охранники потребовали доказать, что он является пациентом больницы. Мужчина ушел домой и затем умер.

"По факту данных событий, действий охранного предприятия "Евроохрана", начата служебная проверка. Результаты сообщим по готовности. Искренне соболезнуем родственникам", - рассказали в пресс-службе.