В ДВФУ назвали самое популярное направление подготовки в вузе

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью" стало самым популярным у абитуриентов, поступающих в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в этом году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

Приемная кампания в ДВФУ завершилась во вторник, 18 августа. На направления подготовки бакалавриата и специалитета в университет подано 26 236 заявлений от 9 380 абитуриентов из 82 регионов России и 30 иностранных государств. Это почти на 7 тыс. заявлений и 2,5 тыс. абитуриентов больше, чем в 2019 году.

"По количеству абитуриентов на одно бюджетное место самыми популярными направлениями стали "Реклама и связи с общественностью" - 504 заявления на 10 бюджетных мест; "Международные отношения" - 1 023 заявлений на 25 бюджетных мест; "Зарубежное регионоведение" - 763 заявлений на 25 бюджетных мест", - сообщили в вузе и отметили, что высокий конкурс наблюдается и на актуальную в период пандемии специальность "Медицинская биохимия" - 27 человек на место.

ДВФУ отсчитывает свою 120-летнюю историю со дня образования Восточного института, вуз и сейчас славится сильной подготовкой переводчиков и специалистов по Юго-Восточной Азии. Это привлекает абитуриентов, что подтверждает высокая конкурсная ситуация. "Так, например, на "Международных отношениях" на одно бюджетное место претендует 41 человек, на "Лингвистике" и "Переводоведении" - по 26 человек", - отметили в университете.

Все больше абитуриентов выбирают для поступления в университет IT-направления. Университет наращивает подготовку дефицитных для Дальнего Востока кадров в области цифрового развития, в 2020 году Минобрнауки выделило вузу дополнительно 107 бюджетных мест, почти половина из которых относится к направлениям Russky.Digital.

На Восточном экономическом форуме в 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил создать на острове Русский научно-образовательный и технологический центр мирового уровня, включающий в том числе технопарк, центр цифрового развития, инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок госкорпораций и ведущих технологических компаний страны. Для обеспечения их квалифицированными кадрами ДВФУ сформировал пул из 32 образовательных IT-программ Russky.Digital и усилил по ним подготовку с акцентом на прикладную исследовательскую деятельность.