Вологодские школьники в сентябре получат 230 единиц компьютерной техники

ВОЛОГДА, 18 августа. /ТАСС/. Ученики вологодских школ продолжат получать компьютерную технику в рамках проекта "Помоги учиться дома". В начале сентября порядка 230 единиц техники будет передано школьникам, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко во время Областного педагогического совета.

Программу "Помоги учиться дома" открыли депутаты от партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова для закупки и передачи компьютеров школьникам для дистанционного обручения во время пандемии.

"Несмотря на то, что 1 сентября ребята пойдут учиться в школы, пандемия пока не закончилась. В теории ограничительные меры могут вернуться, поэтому акция будет продолжена. Уже в сентябре мы сможем передать еще порядка 230 единиц техники", - приводятся слова Луценко на сайте заксобрания.

По его словам, с начала ограничительных мероприятий школьникам передано более 600 единиц техники. Как отметил в ходе совета губернатор Олег Кувшинников, в случае новых вспышек ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции карантин будет вводиться точечно - в отдельных классах и группах.