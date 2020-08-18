Более 1 млрд рублей направили на подготовку школ Карелии к 1 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Объем финансирования на подготовку образовательных учреждений Карелии к 1 сентября в 2020 году составил 1,084 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Об этом в ходе заседания правительства региона во вторник сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

"Уже было сказано о серьезных средствах, которые направляются на подготовку государственных образовательных организаций к новому учебному году, даже по сравнению с прошлым годом эта сумма выросла в 1,5 раза и составила 1 млрд 84 млн рублей. В том числе удалось привлечь 71 млн рублей федерального бюджета", - сказал он.

В регионе к началу учебного года готовятся 459 учреждений, сейчас традиционную приемку к 1 сентября прошли 56% организаций. В 73 школах ведутся работы для улучшения энергоэффективности зданий, в 16 школах в рамках национального проекта идет ремонт спортивных залов, готовятся к открытию спортплощадки. Полностью обеспечены местами в детских садах дети от трех до семи лет, для детей до трех лет этот показатель превышает 90%. В сентябре в Карелии откроются три новых детских сада по национальному проекту "Демография".

По словам Голубева, напряженной остается ситуация с педагогическими кадрами в школах республики. Несмотря на снижение числа вакансий по сравнению с 2019 годом, на 1 августа 2020 года требуются 290 человек: не хватает учителей русского языка, математики, иностранных языков, учителей начальных классов. Наибольший дефицит педагогов сохраняется в Петрозаводске. Одновременно власти ожидают приток молодых кадров из Петрозаводского педколледжа и Петрозаводского госуниверситета: 80% выпускников педагогического колледжа пойдут работать в школы, детские сады, более 100 выпускников ПетрГУ также планируют прийти на работу в школу.

В этом учебном году начнут преподавать в школах Карелии первые 19 педагогов, приехавшие в республику по федеральной программе "Земский учитель", которая предполагает выплату 1 млн рублей учителям, перебравшимся для работы в малые города и села. Всего в течение трех лет Карелия сможет принять 51 специалиста.

"В этом году это 19 учителей, победителей конкурсного отбора. Они начнут работать в 11 районах, в том числе в наших малокомплектных, отдаленных школах. Это именно те вакансии, которые несколько лет уже были не заняты, создавали особую сложность в образовательных организациях", - сказал министр образования Карелии Он также отметил, что с 1 сентября учителя будут получать федеральную доплату в 5 тыс. рублей за классное руководство - в Карелии ее начнут начислять с учетом северных надбавок более чем половине педагогов - 3,5 тыс. человек. На эти цели из федерального бюджета в течение трех лет Карелия получит более 1,1 млрд рублей.