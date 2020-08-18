Нижегородцы выбрали Благовещенскую площадь для установки стелы "Город трудовой доблести"

ТАСС, 18 августа. Большинство нижегородцев, принявших участие в интернет-голосовании по выбору места для памятной стелы "Город трудовой доблести", высказались за ее установку на Благовещенской площади. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Голосование по выбору места для установки стелы началось в июле на сайте ЗаНижний.рф. Предлагалось пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), парк Победы, Комсомольская площадь и остров Гребневские пески. "Почти 92 тыс. нижегородцев приняли участие в голосовании по выбору места для установки памятной стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Большинство голосов - 22 977 - было отдано за Благовещенскую площадь", - говорится в сообщении.

Благовещенская площадь расположена недалеко от нижегородского Кремля, рядом с ней находится Канавинский мост через Оку, который соединяет нагорную и заречную части города. "В годы Великой Отечественной войны Канавинский мост был единственным мостом через Оку, фашистская авиация не раз старалась ликвидировать переправу. Правильно, что стела будет напоминать и об этой странице войны. Уверен, что стела органично дополнит облик этого прекрасного места", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы будет оценивать специальная экспертная комиссия, лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в число которых вошел Нижний Новгород.