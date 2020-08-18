Премьерский пул вернулся бортом МЧС в Москву на обследование и самоизоляцию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Шесть журналистов из числа репортеров премьерского пула, вернувшихся во вторник из Благовещенска бортом МЧС после положительных тестов на коронавирус, отправлены на дальнейшее обследование. Еще 25 их коллег отправились на самоизоляцию на 14 суток как "контактные" лица.

Как передает корреспондент ТАСС, все время полета из Благовещенска в Москву с дозаправкой в Красноярске репортеры провели в защитных костюмах, у всех при себе были также маски и перчатки. По прилете те из журналистов, у кого заражения ранее не было выявлено, получили прямо на борту постановления о самоизоляции на ближайшие две недели по месту фактического проживания, прошли проверку температуры и обработку дезинфицирующими средствами при сходе с трапа, и затем были приглашены в микроавтобусы, которые развезут их по домам - согласно указанным в постановлениях о самоизоляции адресам.

Шесть журналистов с положительным тестами на коронавирус покинули самолет последними и были доставлены в больницу для дальнейших обследований. В течение всего полета за самочувствием репортеров следил медперсонал, однако каких-либо проблем со здоровьем ни у кого не было.

Первая за многие месяцы длительная командировка премьерского пула, освещавшего дальневосточную поездку Михаила Мишустина, завершилась досрочно. Первая группа репортеров вернулась в столицу еще в понедельник из Петропавловска-Камчатского: среди них были как те, у кого тесты показали наличие вируса, так и непосредственно контактировавшие с ними коллеги. Остальная часть пула тогда продолжила поездку по маршруту премьера - сначала в Магадан, затем в Благовещенск, однако, когда уже в столице Приамурья стало известно о новых случаях вероятного заражения, в Москву утром во вторник был отправлен весь коллектив.

На графике самого Мишустина в Благовещенске это не сказалось. Как ранее сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков, все запланированные совещания и встречи главы кабмина прошли по графику.

Дальневосточное турне премьера началось в четверг, 13 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.