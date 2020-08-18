Вологодские власти будут выплачивать учителям премии за победы учеников на олимпиадах

ТАСС, 18 августа. Власти Вологодской области запустили проект "Быть умным - модно", в рамках которого учителя школ будут получать премии за победы своих учеников в олимпиадах. По расчетам чиновников, это позволит региону через четыре года удвоить число ребят, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона по итогам областного педагогического совета.

"Глава региона запустил новый проект "Быть умным - модно". За каждого участника регионального этапа всероссийской школьной олимпиады учителям назначат стимулирующие выплаты в размере 1 тыс. рублей в месяц, по 30 тыс. рублей получат победители олимпиады и педагоги, которые их подготовили. Реализация этого проекта позволит Вологодской области в два раза увеличить количество участников всероссийской олимпиады школьников и к 2024 году войти в топ-20 субъектов РФ по количеству ребят, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня", - отмечается в сообщении.

В ходе заседания областного педсовета во вторник губернатор Олег Кувшинников также предложил втрое увеличить существующий размер премий призерам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс", а также победителям чемпионатов и соревнований по рабочим профессиям "Молодые профессионалы". По мнению губернатора, это стимулирует молодежь к получению среднего профессионального образования. Власти региона запустили также новый проект "Заочный колледж", который рассчитан на вологжан старше 22 лет, впервые получающих среднее профессиональное образование.

"Ежегодно из областного бюджета мы будем финансировать 500 мест в техникумах и колледжах для обучения по заочной форме работающих граждан старше 22 лет. На основе договоров о целевом обучении они будут получать востребованные в регионе направления подготовки, а экономика - квалифицированные рабочие кадры. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы вологодская молодежь обучалась дома, в наших вузах, а экономика и социальная сфера были обеспечены необходимыми трудовыми ресурсами", - цитирует пресс-служба Кувшинникова.