В Краснодарском крае умер заразившийся коронавирусом настоятель храма

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Настоятель Покровского храма в Абинском районе Краснодарского края протоиерей Александр Пантелеев умер в результате осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в кубанской митрополии во вторник.

"В результате длительной тяжелой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни отошел ко Господу клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии, настоятель Покровского храма ст. Холмской Абинского района протоиерей Александр Пантелеев", - говорится в сообщении митрополии.

Родным и близким умершего выразил соболезнования временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Пантелеев в 1995 году был рукоположен в сан диакона, а затем иерея. В 2000 году окончил Армавирский Православно-Социальный институт. Состоял в браке, имел сыновей, которые сейчас служат в священном сане.

Ранее сообщалось, что глава Кубанской митрополии умер на 80-м году жизни после непродолжительной тяжелой болезни от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.