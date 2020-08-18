В Петербурге закрасили посвященное Цою граффити на стене бывшей котельной "Камчатка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга закрасили граффити, посвященное Виктору Цою, которое появилось на стене бывшей котельной "Камчатка", где музыкант работал кочегаром. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Петроградского района города.

"К сожалению, [граффити] закрасили. Поступила жалоба на портал "Наш Санкт-Петербург", соответственно, так как стена - элемент жилого дома, а рисунок не был согласован с жителями, КГА (комитетом по строительству и архитектуре - прим. ТАСС), сотрудники ЖКС вышли на адрес и закрасили", - рассказала собеседница агентства.

Граффити к годовщине гибели музыканта появилось на стене "Камчатки" - бывшей котельной общежития на Петроградской стороне в Петербурга, где когда-то Цой работал кочегаром и где сейчас находится клуб-музей. На здании изобразили желтое солнце на черном фоне по аналогии с обложкой одного из альбомов группы "Кино".

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.