Следственный комитет РФ оказал поддержку дому ребенка в Сочи

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вместе с сотрудниками следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю оказали поддержку специализированному дому ребенка в Сочи в ходе визита главы ведомства в учреждение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления во вторник.

"Председатель СК РФ совместно с руководством и сотрудниками следственного управления СК РФ по краю посетили ГКУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2" в городе Сочи. В сложившихся в этом году условиях сотрудники СК России обеспечили всю возможную поддержку педагогов и детей для профилактики заболевания и обеспечения безопасности их здоровья. Текущая встреча представителей СК с сотрудниками дома ребенка также проходила с соблюдением рекомендаций, исключающих риск для здоровья маленьких воспитанников", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Бастрыкин осмотрел территорию дома ребенка, оценил проведенные там ремонтные работы. В ходе встречи гости передали педагогам и воспитателям развивающие игрушки и книги для малышей. Кроме того, глава ведомства обсудил с главным врачом учреждения направления дальнейшего взаимодействия в вопросах последующей адаптации и реабилитации детей.

"Глава СК подчеркнул, что труд сотрудников учреждения, усилия которых направлены на изменение непростых судеб детей, заслуживает самого глубокого уважения", - добавили в пресс-службе.