В Удмуртии впервые проведут акселерационную программу для компаний туристической отрасли

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Первую акселерационную программу, направленную на повышение компетенций компаний туристической отрасли, запустят в Удмуртии в сентябре. Ее участниками станут 15 организаций, сообщается во вторник на сайте Корпорации развития региона.

"В сентябре в Удмуртии запустят новую акселерационную программу. "Бизнес-акселератор. Туризм" поможет участникам создать и запустить новый продукт или сервис в сфере туризма и гостеприимства", - говорится в сообщении.

По словам министра экономики Удмуртии Михаила Тумина, потребность в организации подобной программы назрела в условиях пандемии коронавируса и усиления спроса на внутренний туризм.

"Еще недавно те, кто с иронией говорил об отдыхе в России, теперь планируют свой отпуск внутри страны. И для регионов, в том числе для нашего, - это возможность повысить планку туристической отрасли, поднять уровень сервиса, чтобы привлечь в Удмуртию своего туриста. "Бизнес-акселератор. Туризм" направлен на развитие туристических проектов в республике, а также на всестороннее развитие компетенций команд, ведущих эти проекты", - цитирует министра пресс-служба.

Отмечается, что участниками потока станут 15 команд, которые два месяца будут проходить практическое и теоретическое обучение под руководством персонального тренера. Обучение будет состоять из четырех модулей: менеджмент, управление маркетингом, управление продажами, туризм и гостеприимство. Последний включает в себя в том числе обзор лучших мировых и российских практик индустрии, а также тренды развития отрасли.

Направления акселерационной программы

Акселерация бизнеса включает в себя три направления: сельское хозяйство, экспорт и бизнес. Суммарно ее участниками стали уже более 500 предпринимателей. Выпускники бизнес-акселератора сумели показать рост выручки более чем на 20%, создать почти 400 новых рабочих мест. В копилку компаний-участников экспортного акселератора за время работы программы добавилось более 50 новых экспортных контрактов, а география экспорта расширилась на десятки стран. Сельскохозяйственный акселератор "Я - фермер" прошел в один поток, однако его выпускники только за 2019 год получили 46 грантов на агростартап, 37 личных подсобных хозяйств решились на расширение и создание крестьянского хозяйства.

"Бизнес-акселератор. Туризм" станет частью программы, запущенной правительством региона в 2019 году. Программа реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".