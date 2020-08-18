Власти Коми рассчитывают на рост популярности вертолетных туров к плато Маньпупунер

ТАСС, 18 августа. Власти Республики Коми за счет реализации федеральной программы возврата части средств за туры по России рассчитывают на рост популярности вертолетных туров к одному из семи чудес России - плато Маньпупунер, расположенному в Печоро-Илычском природном заповеднике, территория которого включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор Финно-угорского этнопарка - официального туроператора в Коми Елена Иванова.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября, в остальных - начала работать с 15 августа.

"Наши экологические заповедные места, которые являются достаточно дорогостоящими, заинтересуют туристов. В частности, вертолетные туры на Маньпупунер. Это будет дополнительная возможность для туристов посетить труднодоступное место нашего региона, при этом для многих туристов посещение Маньпупунер является мечтой. Кто-то называет это местом силы, кто-то - российским Стоунхендж. Кешбэк позволит нашим российским туристам посетить данное место, имея некоторую помощь, скидку от государства", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас средняя стоимость вертолетного тура на Маньпупунер составляет около 42 тыс. рублей за человека. "Место удается посетить не всем группам. Возможность поездки на Маньпупунер ограничена в связи с тем, что это место находится в заповеднике, и в связи с тем, что это труднодоступные места, это всегда дорогие туры. Это место, где рождается воздух, дикой природы удивительной красоты", - отметила Иванова.

О плато и заповеднике

Маньпупунер - геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми (в переводе с языка манси - малая гора идолов), одно из семи чудес России. Ранее геологи провели подробные исследования столбов выветривания. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы.

До наших дней сохранились лишь семь останцев высотой от 30 до 42 метров. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон. С памятником связаны легенды. Например, для народа манси идолы являлись объектами поклонения, и подниматься на плато считалось величайшим грехом.

Печоро-Илычский заповедник создан в 1930 году, в 1995 году вместе с парком "Югыд ва" он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь это самая большая особо охраняемая природная территория в Европе, именуемая "Девственные леса Коми". Самые известные места заповедника - лосеферма и плато Маньпупунер.