Вывезенные из Сирии дагестанские дети вернутся домой после окончания карантина

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Восемь дагестанских детей, содержавшихся в приютах и тюрьмах Сирии и в ночь на вторник доставленных в Россию, смогут вернуться домой после окончания срока карантина и получения отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила на своей официальной странице в Instagram детский омбудсмен в Республике Дагестан Марина Ежова.

"Восемь дагестанских детей вывезены спецбортом из приютов и тюрем Дамаска САР (Сирийской Арабской Республики), это первый вылет в условиях пандемии. Границы пока закрыты, но для детей сделали исключение <...>. Родственники прибывших сегодня будут дополнительно уведомлены о дате, когда детей можно будет забрать из медицинского учреждения после окончания карантина и получения отрицательного анализа на COVID", - написала Ежова.

По ее словам, аппаратом уполномоченного по правам ребенка подготовлено более 100 комплектов документов для возвращения детей, находящихся в Сирии. "К сожалению, мы не смогли на этот раз добраться в лагеря "Аль-Хол" и "Рож", где массово находятся наши дети, но работа по подготовке документов не прекращалась даже в связи с эпидемией <…>. Федеральный [детский] омбудсмен Анна Кузнецова активно добивается повторного вылета за сиротами и больными детьми", - отметила она.

Как пояснила Ежова ТАСС, в настоящее время дети находятся в Москве. "После заключения врачей об их здоровье будут вызваны родственники для возвращения в Дагестан", - сказала она.

В ночь на вторник самолет Минобороны РФ доставил в Россию 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. По словам Кузнецовой, они отправятся под опеку родственников в восемь регионов РФ, среди этих субъектов она назвала Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.