Число бюджетных мест в вузах Башкирии в этом году выросло на 1,5 тыс.

ТАСС, 18 августа. Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях Башкирии выросло в этом году более чем на 1,5 тысячи, до 11747 мест, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава республики Радий Хабиров.

"Мы увеличили число бюджетных мест для студентов в наших вузах до 11747, это на 1556 больше, чем в прошлом году. Удалось сделать это по самым востребованным направлениям - "Информатике и вычислительной технике" (на 84 места), "Машиностроению" (на 138), "Прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии" (на 72), "Средствам массовой информации" (на 124), "Образованию и педагогическим наукам" (на 182)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что число бюджетных мест продолжит расти и в следующем году - до 13785 мест. "Наши ребята должны учиться здесь - в родной республике. Одновременно движемся в направлении увеличения рабочих мест, чтобы будущие специалисты остались в Башкортостане, дома", - пояснил Хабиров.