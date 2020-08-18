Под Белгородом возведут очистные сооружения с инвестициями более 500 млн рублей

ТАСС, 18 августа. Современные очистные сооружения с инвестициями более 500 млн рублей, позволяющие улучшить очистку сточных вод до 70%, возведут в городе Строитель Белгородской области в 2021 году, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор "Белоблводоканал" Сергей Тараканов.

"Реализация проекта модернизации позволит достигнуть сразу нескольких эффектов: экологического за счет улучшения очистки сточных вод на 70% и снижения до минимума риска аварийного сброса неочищенных стоков в водоем при технологических нарушениях работы ОСК (очистные сооружения канализации). Проект закончат в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

По информации департамента ЖКХ региона, система водоотведения с инвестициями более 500 млн рублей обеспечит возвращение чистой безопасной воды в реку Ерик площадь бассейна которой превышает 78 кв. км. Проект предполагает установку агрегатов механической очистки, блока доочистки, биологического реактора.

По словам гендиректора "Белоблводоканала", состояние существующих сооружений неудовлетворительное, большинство элементов и узлов изношены, оборудование устарело. Из-за значительного износа, высокой энергозатратности процесса очистки решили построить ОСК с учетом перспектив развития города, где проживает свыше 24 тыс. человек. Современные очистные сооружения позволят подключать новых абонентов и сократить расходы на обслуживание.