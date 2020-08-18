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В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Информация о штрафах за дополнительное оборудование для автомобилей ранее появилась в некоторых СМИ
Описание
© Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.

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Информация о штрафах за дополнительное оборудование для автомобилей появилась в некоторых СМИ. "Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности, фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности", - сказали в ГИБДД.

Авторы публикации ссылались на то, что, согласно новым поправкам в Техрегламент, необходимо согласовывать с Госавтоинспекцией все дополнительное оборудование для авто. Однако последние поправки об этом вносились в 2018 году, и они не касались изменений в конструкции автомобилей, отмечают в ГИБДД. "Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется", - уточнили в ведомстве.

Тем не менее перед установкой дополнительного оборудования в ГИБДД посоветовали ознакомиться с Техрегламентом, а также удостовериться, что на автомобиле есть место для установки багажника и изготовителем предусмотрена установка дополнительных фар.

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