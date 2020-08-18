В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 3 сентября

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, действующий на территории Краснодарского края с 13 марта в связи с пандемией коронавируса, продлили до 3 сентября. Линейки 1 сентября в школах региона пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов при строгом соблюдении норм Роспотребнадзора, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

"Подписал постановление - режим повышенной готовности в крае продлеваем до 3 сентября. Это необходимая мера - впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле ", - написал он.

Глава региона уточнил, что, согласно документу, в регионе сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также власти разрешили провести 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов университетов. В регионе также разрешат работу организаций дополнительного детского образования с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

Кроме того, на территории края разрешат проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек, а также оказание услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и горнолыжных трассах при соблюдении требований эпидбезопасности.

С 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности, с 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым прекратили межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях разрешили только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен истечь 21 августа.