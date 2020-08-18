На базе медуниверситета Астрахани запустят лабораторию для тестов на коронавирус

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Две новых лаборатории для исследования полимеразной цепной реакции (ПЦР), при помощи которых делают тесты на коронавирус, появятся в Астрахани в ближайшее время. Одну из них откроют на базе Астраханского медицинского университета, сообщили журналиста в пресс-службе областной администрации.

"В ближайшее время в Астрахани на базе медицинского университета откроется новая лаборатория с аппаратом ПЦР. Еще один аппарат дополнительно передадут в кожно-венерологический диспансер. Также в ряде лабораторий работа будет идти в три смены без выходных дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лаборатории начнут работать в ближайшее время. Также в пресс-службе уточнили, что в настоящее время в регионе официально работают 10 лабораторий, которые аккредитовались и получили разрешение от службы Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день общая емкость исследований ПЦР-диагностики во всех лабораториях составляет 2 тыс. исследований ежедневно", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Алексея Спирина. Он отметил, что введение в эксплуатацию новых центров позволит увеличить ежедневное количество исследований до 2,6 тыс.

В пресс-службе добавили, что в конце осени планируется установить еще четыре ПЦР-аппарата. В общей сложности на закупку шести единиц оборудования выделяется 21 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Астраханский государственный медицинский университет в период пандемии внес в итоговую аттестацию программу по коронавирусу, а также запустил непрерывный образовательный цикл, который прошли порядка 5 тыс. человек, что в 100 раз больше, чем годом ранее. Студенты 4-го курса имеют право работать средним медперсоналом благодаря дополнительному курсу, разработанному преподавателями университета.

В Астраханской области, по данным регионального Минздрава, выявлено 5 264 случая заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 388 человек, 60 пациентов умерли.