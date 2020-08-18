В Ингушетии всех работников школ проверят на коронавирус перед началом учебного года

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Всех работников образовательных учреждений в Ингушетии перед началом учебного года протестируют на наличие коронавирусной инфекции. Также планируется в этом году отказаться от проведения праздничных линеек и первого звонка в школах, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"С целью обеспечения безопасности здоровья всех причастных к учебному процессу глава региона поручил организовать для работников образовательных учреждений, включая техперсонал, сдачу в обязательном порядке анализов на COVID-19 непосредственно перед учебным годом", - говорится в сообщении.

Как сообщается, десятилетиями отработанный сценарий организации школьного и вузовского обучения могут во многом скорректировать из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря ни на что, новый учебный год в школах начнется как обычно, хоть и без привычных линеек и праздников первого звонка. Угроза эпидемии требует от нас новых подходов к тому, как должен проходить учебный процесс в этих условиях. Со своей стороны хочу заявить, что эти требования должны неукоснительно соблюдаться, речь идет о здоровье и жизни наших детей, а это самое святое, что у нас есть", - передает пресс-служба слова главы республики Махмуд-Али Калиматова.

По данным Минобразования и науки региона, планируемое число обучающихся в школах на начало учебного года составит 80 315 человек, что на 4 825 учащихся больше, чем в прошлом году, из них 9 341 - первоклассники. С 1 сентября в Ингушетии откроются три новые школы в сельских поселениях Экажево, Сурхахи, Гази-Юрт. До наступления 2021 года в республике планируется ввести еще 29 объектов образования, 18 детсадов и 11 школ.