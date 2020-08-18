В Ростовской области выделят 400 млн рублей на работу школ в условиях пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят 400 млн рублей на подготовку школ региона к началу учебного года в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Как во вторник сообщил губернатор региона Василий Голубев, планируется, что на уроках дети будут носить маски.

"Чтобы обеспечить выполнение [в школах] всех санитарных норм, нам предстоит завершить закупку контактных термометров, средств обеззараживания воздуха, дезинфекционных материалов. В полном объеме это будет сделано, и для этого бюджет Ростовской области на эти цели выделит более 400 млн рублей. Собственно говоря, [это] дополнительные деньги к тому, что мы делаем ежегодно", - сказал Голубев в интервью телепрограмме "Линия губернатора" на "России-24".

По словам главы региона, школьники Ростовской области будут находиться на занятиях в масках. "Я думаю, что это норма, которая сейчас необходима, и она должна быть реализована. Сейчас и министерство образования, и Роспотребнадзор, все, кто имеют к этому отношение, над этим продолжают работать. Еще раз повторю: принципиальной задачей является создание условий для обучения, с другой стороны, для сохранения здоровья детишек", - отвечая на вопрос о том, будут ли дети сидеть на уроках в масках.

1 сентября в Ростовской области в школы пойдет порядка 440 тыс. детей, около 50 тыс. из которых - в первый класс. "Подавляющее большинство школ будут обеспечены горячим питанием. Те учебные заведения, как правило это очень маленькие, с которыми предстоит еще работать. Стоит такая принципиальная такая задача - в текущем году в полном объеме завершить подготовку и готовность всех учебных заведений к обеспечению горячего питания для наших детей", - сказал Голубев.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировали 15,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 12,5 тыс. человек.