"Рособоронэкспорт" передал Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) передал венесуэльским властям тесты для определения коронавируса в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Каракасе в Facebook .

"Государственное агентство "Рособоронэкспорт" предоставило гуманитарную помощь Венесуэлы для борьбы с распространением COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания - прим. ТАСС). В Каракас были поставлены 450 наборов тестов российского производства, которые позволят провести тестирование 43 200 людям", - говорится в сообщении.

По данным посольства, транспортировку груза организовала некоммерческая организация "Русская гуманитарная миссия".

Ранее Венесуэла уже получала из России партии тест-систем для выявления коронавируса.

Венесуэльское правительство сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент страны Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории государства. К настоящему времени в республике зарегистрировано свыше 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 288 человек.