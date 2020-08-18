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Пандемия COVID-19

В США заявили, что санитарные меры не отменят сразу после появления вакцины от COVID-19

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, "потребуется некоторое время, чтобы создать общий иммунитет"

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Власти США не смогут сразу же отменить санитарные меры в стране после получения вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил во вторник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью агентству Bloomberg.

Как он пояснил, даже после появления в стране эффективной вакцины "потребуется определенное внимание к мерам в сфере общественного здравоохранения". По словам специалиста, нельзя будет сразу же после появления данного препарата "забыть обо всем, делать что угодно, не беспокоясь о рекомендациях относительно здравоохранения".

"Думаю, в конечном счете так будет, но это произойдет не сразу после появления вакцины", - добавил Фаучи. Как он отметил, "потребуется некоторое время, чтобы создать общий иммунитет". "Это не произойдет в первые же пару месяцев после появления вакцины", - полагает главный инфекционист США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 5,46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 171,3 тысячи человек.

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СШАПандемия COVID-19
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