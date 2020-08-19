В ОНК сообщили, что блогер Пыж не признает вину в госизмене

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Блогер Андрей Пыж не признает вину в госизмене, сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая Пыжа в изоляторе.

"Он весьма эмоционально общался с наблюдателями и сказал, что не понимает зачем его - невиновного человека - держат в СИЗО. Он не считает себя виноватым, несмотря на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что он частично признал вину. Как видите, некоторые противоречия в этом деле есть", - сказала она.

По словам Литвинович, Пыж много читает в следственном изоляторе. "Он буквально свел с ума библиотекаря "Лефортово", которая уже не знает, что ему предложить. Он прочитал Радзинского про Наполеона, несколько книжек Акунина, сейчас читает Пикуля", - отметила наблюдатель. По словам правозащитницы, Пыж не получил ни одного письма. "Андрею не передали ни одного письма. По всей видимости, все письма передаются следователю и тот не разрешает ничего передавать Андрею. При этом деньги он все получил, ему принесли распечатку, где было указано от кого и сколько пришло", - отметила Литвинович.

Блогер Андрей Пыж, у которого гражданство РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Постановление о его заключении под стражу вынесено 6 августа. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. Ранее Литвинович сообщила, что случайно встретила Пыжа в СИЗО "Лефортово". Он рассказал, что под арестом находится уже более недели, а его задержание было жестким, но "его не били".