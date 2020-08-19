Помощь российского МЧС за 30 лет получили 76 стран мира

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почти 80 стран мира, пострадавших от различных катастроф и бедствий, получили помощь от МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства в связи со Всемирным днем гуманитарной помощи, который отмечается в среду.

"За 30 лет МЧС России оказало помощь 76 странам. За период с 2019 года по настоящее время проведена 41 гуманитарная операция за пределами Российской Федерации", - сообщили в МЧС. За полтора года помощь была оказана 25 странам, в общей сложности туда было направлено более 24 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В МЧС уточнили, что с 2019 года чаще всего оказывалась помощь странам Африки, пострадавшим от стихийных бедствий, разрушительных наводнений и землетрясений. Наиболее востребованным видом помощи является доставка гуманитарных грузов. Кроме того, МЧС России в пострадавшие от катастроф страны направляет и группы спасателей с врачами, как это было после взрыва в морском порту Бейрута, а авиация МЧС неоднократно участвовала в тушении природных пожаров за рубежом.

Всемирный день гуманитарной помощи был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2008 году. 19 августа 2003 года в штаб-квартире ООН в Багдаде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека.