Бастрыкин сообщил, что СК хочет создать филиал судебно-экспертного центра ведомства в ЮФО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следственный комитет планирует создать филиал судебно-экспертного центра ведомства в Южном федеральном округе. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Аргументам и фактам".

"Начата проработка вопроса по созданию филиала центра в Южном федеральном округе. Определяется круг интересующих следствие видов экспертиз", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что наиболее перспективным сейчас является создание лаборатории судебных физико-химических экспертиз, в которой будут проводиться исследования волокон и волокнистых материалов, драгметаллов и камней, лакокрасочных материалов и покрытий, взрывчатых веществ, ГСМ. "Все это позволит перейти на более высокий качественный уровень исследований, повысит эффективность экспертного сопровождения расследования убийств, изнасилований, разбоев и других преступлений против личности и собственности", - пояснил он, добавив, что это поможет расследовать факты подделок документов. Такие экспертизы будут полезны в расследовании фальсификации при проведении избирательных кампаний, преступлений в сфере экономики, таких как незаконный оборот драгметаллов и камней, подделка денег и ценных бумаг, а также коррупционных преступлений, изготовления некачественной ликеро-водочной продукции, терактов, преступлений в сфере строительства.

В штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 человек, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные - в шести филиалах в федеральных округах. В центре можно будет проводить 20 видов экспертиз, в том числе почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.