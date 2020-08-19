{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

МЧС России доставило в три страны средства индивидуальной защиты во время пандемии

Помощь оказывалась Китаю, Казахстану и Киргизии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Медицинские изделия стали самой востребованной гуманитарной помощью в 2020 году из-за пандемии коронавируса, средства индивидуальной защиты самолетами МЧС были доставлены в три страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией наиболее востребованной оказалась доставка гуманитарной помощи, включающей медицинские изделия и средства индивидуальной защиты. В текущем году такая помощь оказывалась Китаю, Казахстану, Киргизии", - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что Россия взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). "В рамках совместного с ВОЗ проекта в области чрезвычайного медицинского реагирования в течение 2019 года была оказана чрезвычайная медицинская помощь 9 государствам", - сказал собеседник агентства. Им были предоставлены комплекты товаров медицинского назначения различного профиля. "Общий объем помощи позволил обеспечить лечение более 300 тысяч пациентов и проведение 1 000 хирургических операций в этих странах", - заключили в МЧС.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Бастрыкин сообщил, что СК хочет создать филиал судебно-экспертного центра ведомства в ЮФО
В нем можно будет проводить 20 видов экспертиз, в том числе почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, судебно-медицинские и другие
Читать полностью