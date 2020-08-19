МЧС России доставило в три страны средства индивидуальной защиты во время пандемии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Медицинские изделия стали самой востребованной гуманитарной помощью в 2020 году из-за пандемии коронавируса, средства индивидуальной защиты самолетами МЧС были доставлены в три страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией наиболее востребованной оказалась доставка гуманитарной помощи, включающей медицинские изделия и средства индивидуальной защиты. В текущем году такая помощь оказывалась Китаю, Казахстану, Киргизии", - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что Россия взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). "В рамках совместного с ВОЗ проекта в области чрезвычайного медицинского реагирования в течение 2019 года была оказана чрезвычайная медицинская помощь 9 государствам", - сказал собеседник агентства. Им были предоставлены комплекты товаров медицинского назначения различного профиля. "Общий объем помощи позволил обеспечить лечение более 300 тысяч пациентов и проведение 1 000 хирургических операций в этих странах", - заключили в МЧС.