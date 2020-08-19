Врио губернатора Хабаровского края заработал за 2019 год около 5,4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев задекларировал за 2019 год доход в размере около 5,4 млн рублей, следует из сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованных на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход - 5 400 816, 55 рублей", - говорится в документе.

В собственности у Дегтярева две квартиры площадью 169,7 и 41,5 кв. м.

Супруга Дегтярева за год заработала порядка 470,5 тыс. рублей. В собственности у нее две квартиры площадью 169,7 кв. метров и 80 кв. метров. Квартиры этой же площади значатся в собственности также у детей Дегтярева. Супруга главы края также владеет легковым автомобилем Mercedes Benz GLS 350D.

"Ежегодно я подаю сведения о доходах, как и положено по закону должностному лицу. Все данные за 2019 год предоставлены мной в управление кадров Госдумы, а 27 июля 2020 года - в уполномоченный орган Администрации президента РФ. Сегодня они опубликованы <...> на официальном сайте правительства Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.