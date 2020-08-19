Почти 30 команд вышли в финал конкурса проектов молодежного форума "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Жюри всероссийского молодежного образовательного форума "Восток" отобрало 27 из 40 представленных проектов для финального этапа конкурса социальных инициатив, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства Приморского края.

Онлайн-часть форума прошла с 3 по 17 августа, а очная начнется во Владивостоке 22 августа и закончится 29-го. Главным событием заочного этапа стал "Фестиваль идей", привлекающий молодежь, заинтересованную в социальном проектировании и развитии Дальнего Востока.

"Участники работали над своими инициативами и готовились к очному этапу на "Фестивале идей". По итогам события сформированы молодежные проектные команды, которые займутся дальнейшей проработкой и реализацией лучших социальных инициатив. Всего из 40 проектов в финал вышли 27", - сообщили в пресс-службе.

Жюри предстоит оценить их по реализуемости, уникальности, предполагаемому социальному эффекту и другим критериям. Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, формат очного этапа претерпел значительные изменения и вместо 600 участников во Владивосток приедут 150 человек. Все они прибывают на форум со справками об отсутствии инфекции. Любые выезды за пределы кампуса Дальневосточного федерального университета, где состоится второй этап форума, будут запрещены.

В рамках форума проведут грантовый конкурс от Росмолодежи. Участники смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов.

Форум "Восток" пройдет во Владивостоке во второй раз, организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторами выступают полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе, Росмолодежь, правительство Приморского края и Центр содействия молодым специалистам.