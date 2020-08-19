В Гидрометцентре рассказали о влиянии человека на погоду в мегаполисах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Температура воздуха ночью в центрах мегаполисов всегда выше за счет деятельности людей. В летний период она выше на четыре-пять градусов, а зимой - сразу на 10-15 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре города ночные температуры отличаются на четыре-пять градусов, но это за счет неестественного тепла, антропогенного. Мегаполис - это вообще остров тепла, а особенно центр, так как там проходят всевозможные трубопроводы с обогревами, стены домов нагреваются от солнца днем. Особенно это ярко проявляется зимой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в зимний период температура в центре мегаполиса может быть выше сразу на 10-15 градусов, чем в других областях города. "Много зданий, все они обогреваются. Воздух искусственно подогревается. Она увеличена за счет деятельности промышленных, социальных структур. Потому в Москве в центре всегда теплее, например", - пояснил метеоролог.