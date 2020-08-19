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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 778 557 человек, выздоровели 14 020 530
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 22 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, уже насчитывается 22 046 135 инфицированных, умерли 778 557 человек, выздоровели 14 020 530. Больше всего случаев заражения (5 479 788) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 407 354) и Индия (2 702 742).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 932 493 случая заражения, выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872.

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