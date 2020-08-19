Резидент "Сколково" оснастит школы и поликлиники Якутии роботами-дезинфекторами

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Малое инновационное предприятие "Автономные технологии", которое является резидентом инновационного центра "Сколково", готово поставить в социальные учреждения Якутии до 250 роботов-дезинфекторов для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор компании Николай Потапов.

"Идея состоит в том, чтобы оснастить поликлиники, особенно отделения по лечению больных COVID-19, а также школы, роботами-дезинфекторами. Мы готовы поставить в социальные учреждения региона до 250 аппаратов VeDroid Foton до конца года", - рассказал Потапов.

Устройство создано на базе ранее разработанного и запущенного в производство робота-уборщика VeDroid. Новый образец уборщика вместо мытья дезинфицирует поверхности. В верхней части устройства установлены кварцевые светильники. "Машина двигается по заданной траектории, благодаря чему площадь кварцевания возрастает, включая места труднодоступные для обычного, стационарного дезинфектора", - отметили разработчики.

Воздух обеззараживается открытым и закрытым кварцем - рециркуляторами - сертифицированной продукцией технопарка "Якутия". "Над проектом работает команда из трех человек - инженера, руководителя производства Ивана Филиппова, главного разработчика программного обеспечения Федота Шадрина и меня", - добавил собеседник агентства.

Предприятие создано в 2016 году, является резидентом технопарка "Якутия" и Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета. В 2019 году предприятие получило статус резидента инновационного парка "Сколково". Компания наладила производство и сбыт автономных роботов-уборщиков VeDroid для влажной уборки офисов, учебных, жилых и производственных помещений, больниц, аэропортов и других.