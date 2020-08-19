Премьер Австралии рассчитывает, что вакцинация против коронавируса станет обязательной

СИДНЕЙ, 19 августа. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса должна стать в Австралии обязательной, а отказаться от нее можно будет только по медицинским показателям. Об этом заявил в среду премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в эфире австралийской радиостанции 3AW .

"Я рассчитываю, что она (вакцинация против коронавируса - прим. ТАСС) будет настолько обязательной, насколько это возможно. Всегда могут быть исключения для любой вакцины по медицинским показателям, но это должно стать единственным основанием для отказа. Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней по всему миру, в том числе жизни более 450 австралийцев", - сказал Моррисон.

Ранее австралийский премьер сообщил о заключении соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca о местном производстве вакцины, разработанной Оксфордским университетом в случае успешного завершения клинических испытаний. Однако в среду Моррисон отметил, что власти не считают соглашение с AstraZeneca единственным вариантом получения вакцины и подчеркнул, что "правительство продолжает переговоры с другими сторонами, а также поддерживает австралийских исследователей", работающих над созданием собственной вакцины.

В настоящий момент в Великобритании проводятся испытания двух вакцин, одна из которых была разработана Оксфордским университетом. Ее производство планирует наладить AstraZeneca.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.