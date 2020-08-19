В 2019 году доход губернатора Приамурья Василия Орлова стал ниже в шесть раз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Амурской области Василия Орлова в 2019 году превысили 4,9 млн рублей, что в шесть раз ниже, чем годом ранее. Его супруга задекларировала 2,7 млн рублей, говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, в собственности Василия Орлова и его супруги движимого и недвижимого имущества нет, в пользовании - квартира общей площадью 88,6 кв. м. За год губернатор избавился от автомобиля Mercedes-Benz S500 4 MATIC 2007 года выпуска, который был задекларирован в 2018 году.

На должность губернатора области Орлов был избран в сентябре 2018 года. За 2018 год его доход с учетом продажи имущества составил 31,5 млн рублей.