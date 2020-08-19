Центр "Сириус" и Приморский океанариум запустили онлайн-курс для школьников и студентов

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" совместно с Приморским океанариумом запустили образовательный онлайн-курс по различным отраслям знаний морской биологии, сообщила в среду пресс-служба океанариума.

"Сотрудники Приморского океанариума - филиала Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН расскажут, как климат повлиял на фауну рыб, есть ли у них родословная и зачем ученые изучают ДНК пресноводных обитателей рек и озер. Поделятся своими знаниями о содержании их в искусственных условиях и научат, как создать свой аквариум дома по науке", - говорится в сообщении.

Курс стартует 19 августа на YouTube-канале образовательного центра и включает в себя четыре лекции. Кроме того, школьники и студенты могут принять участие в исследованиях ННЦМБ в рамках программы "Сириус. Лето: начни свой проект". Они изучат пресноводных рыб Дальнего Востока, условия их содержания в аквариуме и помогут подобрать эффективные решения для охраны этих видов и мест их обитания.

Сейчас океанариум закрыт для посещения в связи с противоэпидемическим режимом.

Приморский океанариум - один из крупнейших в мире. Он является частью ННЦМБ, это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.