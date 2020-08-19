Теплая погода привела к "нашествию" медуз на Азовском море

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Большое количество медуз зафиксировали на Азовском море в связи с теплой погодой. В ближайшие дни улучшения ситуации не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За счет очень теплой погоды и биологических процессов сейчас в Азовском море очень некомфортно - медуз очень много. Они обычно появляются, конечно, к концу августа, но сейчас их слишком много", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ближайшее время погодные условия будут способствовать распространению медуз в Азовском море.