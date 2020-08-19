В Комсомольске-на-Амуре признали непригодными после прошлогоднего паводка еще шесть домов

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Жители еще шести многоквартирных домов в Комсомольске-на-Амуре получат выплаты на покупку нового жилья взамен утраченного во время прошлогоднего паводка. Здания признали непригодными из-за разрушения фундамента после промерзания зимой, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В крае продолжает действовать программа помощи гражданам, чье жилье утрачено или повреждено в результате прошлогоднего паводка. Решение о продлении выплат принято после того, как непригодными для проживания были признаны еще шесть многоквартирных домов в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Право на выплаты получили еще 168 семей, оказавшиеся в подобной ситуации. Документы на выплаты на новое жилье от жителей Комсомольска-на-Амуре будут принимать до октября, а до декабря людям необходимо будет определиться с покупкой и предоставить документы на сделку. Размер выплаты рассчитывается исходя из суммы более 65,3 тыс. рублей за кв. м.

Всего с прошлого года помощь получили 546 семей на сумму более 600 млн рублей. Приобрели жилые помещения 172 семьи, денежные средства для проведения капитального ремонта получила 381 семья.

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле 2019 года. Паводок из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Комсомольск-на-Амуре пострадал наиболее сильно, в городе были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов, социальные объекты, дороги.