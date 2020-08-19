На Кубани прогнозируют, что загрузка курортов в сентябре составит более 60%

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося основным курортным регионом России, прогнозируют, что загрузка средств размещения отдыхающих в сентябре превысит прошлогодние показатели и составит более 60%. Об этом ТАСС заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

"В этом году, судя по глубине бронирований, уже сейчас мы понимаем, что хорошая загрузка будет и в сентябре: и погодные условия позволят его успешно провести, и спрос высок не только на Сочи, но и на Геленджик, Анапу и Темрюкский район. Если брать среднюю загрузку в сентябре в предыдущие годы, она составляла около 55%-60%. Мы планируем, что в этом году уровень загрузки в сентябре будет выше, чем в предыдущие годы, то есть более 60%", - сказала Балаева.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в условиях пандемии общий турпоток с начала года в Краснодарский край составил 5,3 млн человек, это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За летний период курорты приняли более 3,8 млн отдыхающих. Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье на данный момент в среднем превышает 83%, на Азовском - 82%, в степной зоне и предгорье составляет около 46%, самая высокая загрузка наблюдается в Сочи, она превышает 90%. Наибольшим спросом пользуются отели премиум-класса категории 4-5 звезд, где свободных номеров не остается.

Курортный сезон в Краснодарском крае в нынешнем сезоне начался позднее, чем обычно из-за пандемии: с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят с 21 июня, после чего туристы начали приезжать без каких-либо ограничений. Граница РФ с Абхазией открылась 1 августа, авиасообщение между Россией и курортными городами Турции возобновилось 10 августа.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса на Кубани введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.