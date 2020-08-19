Минпросвещения рекомендовало регионам изучить возможность допвыплат учителям за ЕГЭ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ рекомендовало региональным органам исполнительной власти, курирующим сферу образования, рассмотреть вопрос о дополнительных выплатах педагогическим работникам, которые участвовали в организации и проведении Единого государственного экзамена в 2020 году в условиях пандемии. Об этом говорится в ответе замминистра просвещения РФ Виктора Басюка на депутатский запрос члена фракции ЛДПР, зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева (копия ответа есть в распоряжении ТАСС).

"Кроме того, в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, было рекомендовано рассмотреть вопрос дополнительных компенсационных и стимулирующих выплат педагогическим работникам, привлекаемым к организации и проведению ЕГЭ в 2020 году", - сказано в ответном письме на депутатское обращение.

Ранее Зайцев направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением о выплате учителям повышенной компенсации за подготовку и проведение ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. В ответе замминистра указал, что в 2020 году привлечение педагогов к подготовке проведения ЕГЭ осуществляется с учетом требований закона об образовании в РФ, согласно которым таким учителям предоставляются гарантии и компенсации в рамках трудового законодательства.

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена должна была начаться 8 июня, а закончиться - 11 июля. Позднее экзамены сдвинули на более поздний срок. В результате основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, для участия в нем было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. - выпускники текущего года.