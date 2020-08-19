СМИ: Пакистан приступит к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС, 19 августа. Агентство по надзору за лекарствами Пакистана одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с китайской компанией CanSinoBio и Пекинским институтом биотехнологий. Об этом в среду сообщает газета Pioneer.

"Третий этап испытаний рекомбинантной новой коронавирусной вакцины аденовирусного вектора типа 5 (Ad5-nCoV) будет проходить в Международном центре химических и биологических наук в Карачи в сотрудничестве с CanSinoBiо. В настоящее время испытания этой вакцины также проводятся в Китае, Чили, Аргентине и вскоре начнутся в Саудовской Аравии", - приводит издание заявление пакистанского ведомства.

В испытаниях в Пакистане, которые продлятся 56 суток, примут участие 200 добровольцев из различных этнических групп населения. "Если результаты испытаний будут успешными, вакцина Ad5-nCov станет легко доступной для населения Пакистана по приемлемым ценам", - сообщили представители агентства по надзору за лекарствами.

По состоянию на среду число случаев коронавируса в Пакистане достигло 289 832. За последние 24 часа в стране было диагностировано 617 новых случаев заражения. За сутки умерло еще 15 человек, в результате чего число смертей от коронавируса по стране достигло 6 190, сообщил пакистанский минздрав. Количество выздоровевших составило 270 009.