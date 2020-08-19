В Забайкалье отремонтируют два медучреждения

ЧИТА, 19 августа. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока перечислил Забайкальскому краю средства на ремонт двух медицинских учреждений, где смогут разместить пациентов в случае возникновения второй волны коронавируса нового типа, сообщила журналистам в среду пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.

"Центр медицинской реабилитации "Дарасун" и помещение станции скорой медицинской помощи в поселке Антипиха отремонтируют для размещения пациентов в случае второй волны коронавируса. Средства выделены Фондом развития Дальнего Востока и уже поступили в регион", - говорится в сообщении.

Всего регион на эти цели получил 34 млн рублей. Из них 22,1 млн рублей пойдут на ремонт старейшего в регионе санатория "Дарасун", где пациенты проходят реабилитацию после вызванной коронавирусом пневмонии.

"Реабилитацию после "ковидной" пневмонии у нас прошли 624 человека. Им были назначены физиотерапевтические процедуры, ультразвуковая, ингаляционная терапии, теплолечение, ручной и аппаратный массаж, занятия лечебной физкультурой, лечение минеральной водой, после чего выраженный положительный эффект отмечался у более 80% пациентов", - приводятся в сообщении слова главного врача центра Ирины Шимко.

В случае второй волны коронавируса в медорганизации развернут обсерватор на 200 коек. Для этого планируется отремонтировать основной корпус, заменить входную группу, окна, сантехнику, выполнить отделку помещений.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 4 354 случая заражения коронавирусом, в том числе 16 - за последние сутки. За все время выписан 4 031 человек, 51 пациент скончался.