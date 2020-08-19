В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Япония в настоящее время находится в середине второй волны коронавируса, а пик заражаемости почти пройден. Об этом заявил в среду председатель Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда.

"Сейчас Япония находится в середине второй волны. По всей видимости, Токио и Япония в целом почти прошли пиковый период прироста новых случаев заражения. Нам необходимо сохранять осторожность, и следить за тем, не будет ли нового роста", - приводит его слова телеканал NHK.

Татэда выступил с докладом на открытии трехдневного заседания общества. Он также предупредил, что жить в условиях коронавируса придется долго. "Ожидается, что в будущем наступит третья и четвертая волны, и нам придется свыкнуться с жизнью в новых условиях. Поэтому мы должны постараться максимально сократить число тяжелых больных", - добавил он.

Япония с начала июля переживает всплеск заражаемости коронавирусом. Первая волна была зафиксирована в стране в апреле-мае, хотя сам вирус завезли сюда из Уханя еще в январе. По последним данным, общее число случаев инфицирования превысило 58,4 тыс., количество летальных исходов составляет 1148.

Власти не стали вводить режим чрезвычайной ситуации, как это было сделано в период первой волны, сославшись на то, что большая часть новых случаев легкие или бессимптомные. Тем не менее с начала августа число больных в тяжелом состоянии выросло в четыре раза с 80 до 240.