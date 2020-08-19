Продолжение анимационной франшизы о Белке и Стрелке выйдет в прокат 24 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Анимационная франшиза о собаках-космонавтах Белке и Стрелке отмечает в 2020 году десятилетие, третья часть мультфильма под названием "Белка и Стрелка. Карибская тайна" режиссера Инны Евланниковой выйдет в широкий прокат 24 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

Как уточнили создатели, мультфильм покажут в кинотеатрах спустя месяц после 60-летия исторического полета в космос знаменитых советских собак Белки и Стрелки. Первая часть франшизы "Белка и Стрелка. Звездные собаки" вышла десять лет назад к 50-летнему юбилею с момента этого события.

"К третьей части характеры главных героев стали более четко очерчены. А новые персонажи не только идеально вписались в сюжет, но и по-иному раскрывают Белку и Стрелку. Фильм получился настолько зрелищным и захватывающим, что наши зрители, вряд ли смогут оторвать взгляд от экрана. В этой части франшизы место действия происходит в абсолютно разных локациях - и в космосе, и на земле, и под водой. Художники студии постарались создать очень живописную картинку", - сказала ТАСС Евланникова.

Сценарий к третьей части написали Данил Троценко, Артем Милованов и Ольга Никифорова, соавтором также выступил американский сценарист и режиссер Майк Диса. По словам продюсера ленты, гендиректора анимационной студии "КиноАтис" Вадима Сотскова, анимационная франшиза полюбилась зрителям в России и за рубежом. Он выразил надежду, что мультфильм позволит вернуть зрителей в кинотеатры после продолжительной паузы, вызванной пандемией.

По сюжету нового мультфильма Белку и Стрелку отправляют с разведывательной миссией на Карибское море, где происходит загадочная аномалия. Героев ожидают опасные приключения, которые приведут их к разгадке и проверят дружбу на прочность. Персонажей озвучили Евгений Миронов, Сергей Шнуров, Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Юлия Пересильд и другие известные актеры.

Первый фильм о Белке и Стрелке показали в 160 странах и перевели на 45 языков. Второй мультфильм серии "Белка и Стрелка: Лунные приключения" показали в 2013 году, он также имел широкий международный прокат.