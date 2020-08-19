Сотрудники противочумных институтов Иркутска и Саратова начали исследования на Алтае

ТАСС, 19 августа. Специалисты Иркутского противочумного института и Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора из Саратова со среды начали работу в природных очагах чумы в Республике Алтай. Их задача - провести дератизацию (уничтожение крыс и мышей), а также собрать материалы для исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Монголии, на границе с которой находится Кош-Агачский район, на территории пяти аймаков (провинций) - Баян-Улгий, Ховд, Гоби-Алтай, Булган, Завхан и в Улан-Баторе на утро 6 августа было зарегистрировано 10 случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами. В Кош-Агачском районе, где расположен природный очаг чумы, проводятся профилактические работы. В районе были выявлены новые чумные эпизоотии - впервые за 60 лет чуму выявили на плато Укок - популярном у туристов месте. Управление Роспотребнадзора по региону ограничило туда доступ.

"Специалисты противочумных институтов прибыли к нам вчера (трое - из Иркутска и двое - из Саратова - прим. ТАСС) и сегодня приступили к работе. Они будут базироваться на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ташанта" в Кош-Агачском районе - там у нас есть отделение противочумной станции, есть условия для работы, мобильная лаборатория. В первую очередь специалисты начнут работу на плато Укок", - пояснил собеседник агентства.

Задачи специалистов - полевая дезинфекция от насекомых - возможных переносчиков чумы, в том числе - блох, и дератизация - истребление грызунов, которые также могут разносить чуму. Также, будет вестись учет численности грызунов - сусликов, сурков и мышей, будут отбираться материалы для исследований. После работы в Кош-Агачском районе специалисты переместятся к границе с Тувой - там также будут вестись подобные исследования.

Представитель управления Роспотребнадзора по региону пояснил, что сотрудники ведомств постоянно проводят работу с населением на предмет профилактики заражения чумой - совместно с сотрудниками администрации Кош-Агачского района 13-14 августа провели объезды 13 стоянок, поговорили с животноводами.

Для профилактики в регионе вакцинировано против чумы 18 090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе - 16 500 человек. Основные переносчики чумы - сурки. Последний случай чумы у человека зарегистрирован в Республике Алтай в 2016 году - заболел непривитый десятилетний мальчик, участвовавший в разделке сурка.